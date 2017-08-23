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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРЕЗЕНТУЕТ КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ НА ВЫСТАВКЕ FACIM-2017 В МОЗАМБИКЕ
15:10 23.08.2017
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» примет участие в международной универсальной выставке FACIM-2017, которая будет проходить с 27 августа по 3 сентября в Мапуту (Мозамбик).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде ОАО «БЕЛАЗ» будет представлена информация о выпускаемой продукции и новой технике, уже хорошо зарекомендовавшей себя в условиях работы на территории стран Африканского континента. Это, прежде всего, карьерные самосвалы серий БЕЛАЗ-7558, -7513, -7530.
Выставку FACIM-2017 планируют посетить инженерно-технические работники, менеджеры, специалисты по эксплуатации, владельцы предприятий горнодобывающей сферы из всех регионов Мозамбика.
Участие в выставке предоставит возможность проинформировать постоянных и потенциальных потребителей продукции предприятия о новых разработках заводских специалистов, совершенствовании технологии производства белорусской карьерной техники и таким образом способствовать продвижению продукции ОАО «БЕЛАЗ» на рынок Мозамбика.
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