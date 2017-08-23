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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ЗАВЕРШИЛАСЬ СВАРКА ГЛАВНОГО ЦИРКУЛЯРНОГО ТРУБОПРОВОДА
14:52 23.08.2017

В реакторном отделении первого энергоблока Белорусской АЭС (генеральный подрядчик – Группа компаний ASE) завершился один из важнейших этапов строительства – сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Росатома», монтаж ГЦТ был начат 4 июня, и завершен 21 августа. За 78 дней специалистами были заварены все 28 стыков с пошаговым контролем выполняемых операций.

«Сварка перлитной части ГЦТ за 78 дней, вместо установленных директивных 84 суток, является подтверждением, что один из сложнейших этапов сооружения атомного энергоблока практически доведен до автоматизма. Ориентиром в нашей работе были сроки проведения аналогичной операции на строящемся энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2, где главный циркуляционный трубопровод был сварен за 72 суток. По факту, в инжиниринговом дивизионе «Росатома» создан новый отраслевой стандарт, предусматривающий проведение данного технологического процесса менее чем за 80 суток», - подчеркнул директор по строительству Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Дмитрий Романец.

В ближайшие дни специалисты ПАО «Энергоспецмонтаж» планируют завершить работы по наплавке аустенитной нержавеющей стали на внутренние сварные швы ГЦТ, которая станет защитой трубопровода от агрессивной среды.

Главный циркуляционный трубопровод (диаметр 850 мм, толщина стенок 70 мм, общая длина более 130 метров) соединяет основное оборудование первого контура: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. ГЦТ предназначен для циркуляции теплоносителя – воды температурой 350 градусов под давлением в 17,6 МПа.
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