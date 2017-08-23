За январь-июль 2017 года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 620,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, в структуре налоговых поступлений лидируют организации государственного сектора экономики. На их долю приходится 60,3% общих поступлений, что составляет 374,1 млн рублей.

Организации негосударственного сектора внесли в бюджет 189,4 млн рублей (30,5%), индивидуальные предприниматели – 28,5 млн рублей (4,6%), прочие физические лица – 28,4 млн рублей (4,6%).

Всего на Могилевщине 385,5 тыс. плательщиков, в том числе: 13,3 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 22,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 347,4 тыс. прочих физических лиц.