Индекс потребительских цен на лекарственные средства в Беларуси за январь-август 2017 года к декабрю 2016-го составил 98,55%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, цены на отечественные и зарубежные лекарственные средства в Беларуси снижены по ряду позиций по итогам мониторинга фармрынка, организованного по поручению Александра Лукашенко. Вопрос обеспечения ценовой доступности лекарственных средств находится на постоянном контроле в Минздраве.

После визита главы государства в г.п. Копысь Оршанского района Министерству здравоохранения была поставлена задача – провести глубокий анализ цен на отдельные лекарственные средства, стоимость которых в Беларуси выше, чем в сопредельных странах, и выработать решения по их снижению. Сейчас в Беларуси таких лекарственных средств всего около 4,4% от всех зарегистрированных. Цены на остальные лекарства находятся на сопоставимом уровне и ниже (а в ряде случаев значительно ниже), чем в сопредельных странах.

На основании информации регуляторных агентств других стран, в том числе ЕС, существующая разница в ценах на аналогичные лекарственные средства является актуальной и в странах – членах ЕС, где цены на отдельные аналогичные наименования могут различаться в несколько раз (например, в Польше, Германии и Норвегии). Минздрав совместно с РУП «Белфармация» разработал и реализует комплекс мер по снижению цен на отечественные препараты и лекарства зарубежного производства (ряд наименований) до их уровня в сопредельных государствах. Еженедельно в министерстве проводятся переговоры по данному вопросу, куда приглашаются производители для обсуждения дальнейших возможностей снижения цен на лекарственные средства.

Проведены переговоры с 10 зарубежными поставщиками (производителями), такими как: Sandoz Pharmaceuticals d.d. (Словения), Glaxo Smith Kline Export Limited (Великобритания), фармацевтический завод «Польфарма» АО (Польша), ОАО «Химический завод Гедеон Рихтер» (Венгрия), ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), Bayer Pharma AG (Германия), Abbott Products Operations A.G. (Швейцария), KRKA (Словения) и др. По результатам проведенных переговоров уже получены предложения по снижению контрактных цен от 10% до 60% от ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), Abbott Products Operations A.G. (Швейцария), Bayer Pharma AG (Германия), KRKA (Словения) более чем на 40 наименований лекарственных средств. С отечественными производителями также проведены переговоры о необходимости снижения стоимости отдельных медикаментов. По результатам переговоров получены предложения по снижению отпускных цен на лекарства от РПУП «Академфарм», ООО «Рубикон», СП ООО «Фармлэнд», СООО «Лекфарм».

Практически на все проблемные позиции отпускные цены у белорусских производителей снижены. Удорожание затрат в фармацевтическом производстве (для отечественных лекарственных средств) связано с использованием в его процессе значительной части импортных сырья и материалов по конъюнктурным ценам внешнего рынка. Основное сырье (фармацевтические субстанции) и отдельные вспомогательные материалы приобретаются производителями за валюту. Стоимость валютной составляющей определяет более 40% затрат на производство, а по отдельным позициям свыше 70%. Также с учетом международной тенденции ужесточения требований к качеству фармацевтических субстанций сейчас закономерно наблюдается рост их уровня цен.

Поступление лекарственных средств со сниженными контрактными ценами в аптечную сеть организовано в возможно короткие сроки. Минздрав в феврале 2016 года инициировал подписание меморандума по сдерживанию цен на лекарственные средства зарубежных производителей. Это обеспечило сохранение контрактных цен практически всех иностранных компаний в 2016-2017 годах на уровне 2015-го, а также по ряду наименований снижение до уровня 2014 года.

Для оперативного анализа тенденций изменения цен на лекарства создана рабочая группа по проведению комплексного анализа фармацевтического рынка. Она сформирована из самых авторитетных представителей предприятий государственной и негосударственной формы собственности, ассоциаций и производителей. Регулярно проводится плановый мониторинг цен на лекарства отечественного и зарубежного производства в аптеках субъектов хозяйствования всех форм собственности.

В 2015-2016 годах и за шесть месяцев 2017-го нарушений порядка ценообразования или превышения установленных оптовых и торговых надбавок не выявлено. В связи с тем, что лекарственное обеспечение лечебного процесса организовывается во всех странах, в том числе в Беларуси, с учетом международных непатентованных наименований, одно из главных направлений работы Минздрава в сфере лекарственной политики – обеспечение на рынке качественных и доступных по цене генериков отечественного производства. Номенклатура белорусских лекарств постоянно расширяется, в том числе за счет освоения современных востребованных препаратов по значительно более низким ценам.

В аптеках в достаточном количестве есть в наличии препараты разных производителей и ценовых категорий. Таким образом, пациентам предоставлено право выбора назначенного лекарственного средства с учетом его ценовой доступности.