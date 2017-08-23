Сегодня общая пропускная способность пунктов пропуска составляет более 30,5 тыс. автомобилей в сутки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в соответствии с основными направлениями развития таможенной службы таких результатов прогнозировалось достичь к 2019 году.

Кроме того, 15 лет назад через автодорожные пункты пропуска следовало немногим более 11 тыс. автомобилей в сутки. Увеличение пропускной способности почти в три раза свидетельствует о развитой инфраструктуре и высоком уровне технической оснащенности таможенной границы, благодаря чему ее прохождение существенно ускорилось.

С целью дальнейшего увеличения данного показателя, содействия комфортному пребыванию на границе пассажиров и грузоперевозчиков, улучшения транзитной привлекательности страны инфраструктура пунктов пропуска постоянно модернизируется.