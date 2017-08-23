Белорусские предприятия принимают участие в выставке «АГРОРУСЬ-2017», которая проходит 22-25 августа в Санкт-Петербурге (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, от Беларуси в выставке принимают участие ООО «Биоком», ОАО «Минский завод «Термопласт», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Витебскхлебпром», ОАО «Булочная-кондитерская компания «Домочай», ОАО «Комбинат «Восток» и др.

Участие белорусских предприятий в выставке будет способствовать освоению новых технологий, расширению торговых и кооперационных связей с регионами России.

В этом году в выставке участвуют более 600 компаний, фермерских хозяйств регионов России и зарубежных стран. Запланировано проведение широкого круга деловых мероприятий.