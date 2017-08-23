24 августа Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение почтовую марку «Герб Полоцка» из серии «Гербы городов Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, номинал марки «N» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки неприоритетной.

Дизайн марки, спецштемпеля и конверта «Первый день» Марины Витковской.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи № 15 Полоцка Витебской области будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».

Герб города Полоцка Витебской области представляет собой барочный щит, в голубом поле которого изображен золотой трехмачтовый корабль с развернутыми серебряными парусами, плывущий по серебряным волнам.