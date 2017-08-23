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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ НОВОГО «БЕЛЭКСПО» ПОДБИРАЮТ ВАРИАНТЫ ПЛОЩАДОК
13:01 23.08.2017
Для нового выставочного комплекса «БелЭкспо» сейчас активно подбирают варианты размещения. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил 22 августа на пресс-конференции в Национальном пресс-центре председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.
Как уточнил П. Лучинович, сейчас правительство и Минстройархитектуры активно прорабатывают вопрос о размещении нового выставочного комплекса для Беларуси. Недавно с этой целью отечественная делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Калининым выезжала в Астану, чтобы изучить опыт Казахстана в подобном строительстве. Не все увиденное подойдет для белорусской столицы, но что-то можно позаимствовать.
Что касается места строительства подобного комплекса, то сейчас идет подбор площадок, скорее всего, по словам П. Лучиновича, это будет что-то близкое к МКАД, но не в пределах Минска.
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