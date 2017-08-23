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ЭКОНОМИКА РБ


МЖКХ ПРЕДЛАГАЕТ СЧИТАТЬ ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ МУСОРА ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИЛЬЦОВ
12:54 23.08.2017

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает установить зависимость тарифа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от количества человек, прописанных в квартире (или доме), сообщается на портале коммунальной грамотности.

Сейчас расчет производится исходя из кубических метров образовавшихся отходов, пишет агентство «Минск-Новости».

Соответствующие изменения подготовлены в действующие законодательные акты. Новый подход к формированию тарифа по обращению с ТКО, по словам специалистов министерства, позволит исключить возможность субъективного установления норматива образования ТКО, сделает понятной начисление платы, а также станет стимулом для организаций ЖКХ к снижению затрат.

Также продуман механизм оказания данного вида услуги на более качественном уровне. Этот механизм включает в себя разработку местными органами власти схем по обращению с ТКО, предусматривающих в том числе перспективные направления развития данной сферы, а также переход к дифференцированной оплате за данную услугу в зависимости от качества ее оказания (в частности, наличия мусоропровода, периодичности вывоза ТКО, наличия контейнеров для раздельного сбора отходов или подворового объезда). Предполагается, что тариф для домов, где налажен раздельный сбор отходов, будет ниже, нежели для тех, где все отходы сбрасываются в общий мусоропровод.

Сейчас для определения количества мусора используется норматив образования твердых коммунальных отходов, который устанавливается отдельно в каждом районе и каждом крупном городе. Стоимость вывоза, обезвреживания и переработки твердых коммунальных отходов зависит от тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, норматива образования твердых коммунальных отходов и количества проживающих.
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