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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОР «БЕЛТЕЛЕКОМА» ПРОВЕДЕТ 25 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
12:17 23.08.2017
Генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов проведет 25 августа «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в этот день с 14.00 до 15.00 по телефону (017) 327-19-19 можно будет задать вопрос, поделиться своим мнением, высказать предложения по актуальным темам, относящимся к компетенции РУП «Белтелеком».
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