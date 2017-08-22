Генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов проведет 25 августа «прямую телефонную линию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в этот день с 14.00 до 15.00 по телефону (017) 327-19-19 можно будет задать вопрос, поделиться своим мнением, высказать предложения по актуальным темам, относящимся к компетенции РУП «Белтелеком».