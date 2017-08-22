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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПРОВЕДЕТ 24 АВГУСТА МАСШТАБНУЮ РАСПРОДАЖУ БИЛЕТОВ
11:42 23.08.2017

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» проведет масштабную распродажу билетов – 30 евро плюс таксы и сборы в одну сторону.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе перевозчика, акция стартует 24 августа в 0.01 по минскому времени, завершится в 23.59 24 августа. Продажа осуществляется только на сайте belavia.by, продажа в офисах авиакомпании и агентов не производится.

Акция действует только на прямые рейсы авиакомпании; акция действует только на регулярные маршруты «Белавиа». Направления в/из Бейрут, Жуковский не участвуют в акции. Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск.

Период путешествия с 15 октября 2017 года по 15 декабря 2017 года (дата возврата по второму купону). Максимальный срок пребывания в пункте назначения – 1 месяц. Изменения времени и даты вылета запрещены.

Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, а пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

Приобретенные по акции билеты, в том числе при комбинации акционного тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается. При комбинации акционного тарифа с другими тарифами изменения даты и времени запрещены, при отказе от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

Перечень направлений и акционную стоимость билетов на регулярные направления можно посмотреть по ссылке - https://belavia.by/offers.

При отсутствии акционных билетов на выбранные даты можно воспользоваться функцией «Календарь тарифов» в разделе «Заказ билетов».

Количество мест по акции ограничено.
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