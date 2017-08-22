ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ МИНСКА РАЗРАБОТАЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УСАДЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И НОРМЫ ЗАСТРОЙКИ
11:36 23.08.2017

Для столицы разрабатывают сразу два новых документа: один касается усадеб, другой — всей застройки. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», рассказал на пресс-конференции 22 августа председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Первый документ позволит исключить проблемы частного сектора, когда жители, чьи дома планируются к сносу, десятилетиями не могут ничего делать со своим жильем.

«Мы знаем эту ситуацию, когда владельцам домов ничего не разрешают делать потому, что дом находится под условным сносом, который и 20, и 30 и 40 лет может продолжаться. Конечно, это неправильно, и это по факту привело к тому, что частный сектор в столице выглядит хуже, чем в провинциальных городках, - пояснил П. Лучинович. - Поэтому будут определены конкретные сроки освоения для каждой территории. Если город знает, что это — не инвестиционная площадка, и сам город в лице УКС не заходит на эти территории, мы будем разрешать собственникам жилья определенные виды работ, чтобы люди могли улучшать свои жилищные условия».

Документ будет разработан до конца года.

Что касается новых норм застройки Минска, то это будет технический нормативный документ, разрабатываемый специально для столицы. Поскольку Минск отличается от других городов страны и демографической ситуацией, и условиями жизни, то и правила застройки здесь должны быть не единые с другими населенными пунктами. Прежде всего это касается норм по парковочным местам, по плотности застройки.

«Мы получили добро от Минстройархитектуры на появление такого документа и уже приступили к его разработке, - уточнил П. Лучинович. - Это будет ТКП (технический кодекс установившейся практики). Правила будут учитывать нормативы, заложенные в генплане Минска. Например, генеральный план ограничивает плотность застройки, а в республиканских нормах ограничений нет».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2017
валюта курс
EUR 2.2749
USD 1.9303
RUB 3.2684
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2749 +0.005
USD 1.9303 -0.0036
RUB 3.2684 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2710 2.2780
USD 1.9310 1.9330
RUB 3.2610 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1790
EUR/RUB 69.4000 69.7500
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте