Для столицы разрабатывают сразу два новых документа: один касается усадеб, другой — всей застройки. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», рассказал на пресс-конференции 22 августа председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Первый документ позволит исключить проблемы частного сектора, когда жители, чьи дома планируются к сносу, десятилетиями не могут ничего делать со своим жильем.

«Мы знаем эту ситуацию, когда владельцам домов ничего не разрешают делать потому, что дом находится под условным сносом, который и 20, и 30 и 40 лет может продолжаться. Конечно, это неправильно, и это по факту привело к тому, что частный сектор в столице выглядит хуже, чем в провинциальных городках, - пояснил П. Лучинович. - Поэтому будут определены конкретные сроки освоения для каждой территории. Если город знает, что это — не инвестиционная площадка, и сам город в лице УКС не заходит на эти территории, мы будем разрешать собственникам жилья определенные виды работ, чтобы люди могли улучшать свои жилищные условия».

Документ будет разработан до конца года.

Что касается новых норм застройки Минска, то это будет технический нормативный документ, разрабатываемый специально для столицы. Поскольку Минск отличается от других городов страны и демографической ситуацией, и условиями жизни, то и правила застройки здесь должны быть не единые с другими населенными пунктами. Прежде всего это касается норм по парковочным местам, по плотности застройки.

«Мы получили добро от Минстройархитектуры на появление такого документа и уже приступили к его разработке, - уточнил П. Лучинович. - Это будет ТКП (технический кодекс установившейся практики). Правила будут учитывать нормативы, заложенные в генплане Минска. Например, генеральный план ограничивает плотность застройки, а в республиканских нормах ограничений нет».