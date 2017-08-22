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ЭКОНОМИКА РБ


НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАЭС В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ ПОЧТИ НА 282 МЛН ДОЛЛАРОВ
11:26 23.08.2017

По итогам работы за первое полугодие 2017 г. при сооружении Белорусской АЭС выполнено работ по генеральному контракту на сумму 281,9 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в отчетном периоде продолжались работы по сооружению первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС, а также общестанционных объектов. В апреле 2017 года смонтирован корпус реактора первого энергоблока, четыре парогенератора, кран эстакады транспортного шлюза. В июне начата сварка главного циркуляционного трубопровода.

На первом энергоблоке и ряде общестанционных объектов осуществляется монтаж основного технологического, тепломеханического и электротехнического оборудования. В здании реактора второго энергоблока выполняются работы по устройству внутренней защитной оболочки.

В рамках Государственной инвестиционной программы на 2017 год в первом полугодии велись работы по сооружению 8 жилых домов. Продолжалось строительство объектов военного городка для войсковой части.
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