Местная вертикаль проводит недостаточную работу по созданию новых рабочих мест. Это отметил премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания с участием Александра Лукашенко.

"Только две области выполнили те обязательства, прогнозные параметры, которые были определены на полугодие. Из 33 тыс. новых рабочих мест создано около 31 тыс. Это очень серьезный звонок, потому что в 2016 году, когда был введен этот показатель, в начале 2017-го местные органы власти, облисполкомы очень легко отчитывались о том, что все хорошо, очень все легко и просто получается", - рассказал Андрей Кобяков.

Он обратил внимание, что в Беларуси за 2017 год планируется создать 70 тыс. рабочих мест.

"Это звонок для каждого руководителя местного органа власти. Конечно, это задача и для соответствующих руководителей отраслевых органов управления", - отметил руководитель правительства.

Вместе с тем он констатировал, что ситуация в сфере занятости в стране заметно улучшилась: вакансий больше, чем кандидатов, которые официально зарегистрировались в качестве безработных. Еще год назад ситуация была противоположной.