ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛИШЬ ДВЕ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ - КОБЯКОВ
11:17 23.08.2017

Местная вертикаль проводит недостаточную работу по созданию новых рабочих мест. Это отметил премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания с участием Александра Лукашенко.

"Только две области выполнили те обязательства, прогнозные параметры, которые были определены на полугодие. Из 33 тыс. новых рабочих мест создано около 31 тыс. Это очень серьезный звонок, потому что в 2016 году, когда был введен этот показатель, в начале 2017-го местные органы власти, облисполкомы очень легко отчитывались о том, что все хорошо, очень все легко и просто получается", - рассказал Андрей Кобяков.

Он обратил внимание, что в Беларуси за 2017 год планируется создать 70 тыс. рабочих мест.

"Это звонок для каждого руководителя местного органа власти. Конечно, это задача и для соответствующих руководителей отраслевых органов управления", - отметил руководитель правительства.

Вместе с тем он констатировал, что ситуация в сфере занятости в стране заметно улучшилась: вакансий больше, чем кандидатов, которые официально зарегистрировались в качестве безработных. Еще год назад ситуация была противоположной.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2017
валюта курс
EUR 2.2749
USD 1.9303
RUB 3.2684
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2749 +0.005
USD 1.9303 -0.0036
RUB 3.2684 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2710 2.2780
USD 1.9310 1.9330
RUB 3.2610 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1790
EUR/RUB 69.4000 69.7500
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте