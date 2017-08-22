Уже в текущем году учителя-предметники получат возможность повышать свою квалификацию на основе нового поколения учебных программ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, их содержание ориентировано на наиболее актуальные для педагогов-практиков проблемы и прежде всего – на работу с обновленными и скорректированными программами, действующими и новыми учебными пособиями по учебным предметам для общего среднего образования.

Разработка инновационных программ повышения квалификации была инициирована и реализована Академией последипломного образования как основа построения учебного процесса во всех институтах развития образования и обеспечения единых подходов к повышению квалификации учителей. К созданию программ были привлечены более 100 методистов и научно-педагогических работников изо всех регионов республики. Программы получили гриф учебно-методического объединения по дополнительному образованию педагогических кадров при Академии последипломного образования.

Модульное построение программ повышения квалификации обеспечивает педагогу возможность реализовать выбор собственного, соответствующего его подготовленности и образовательным потребностям варианта обучения. В разработанный комплекс входит 215 модулей: 12 – в категории «Психолого-педагогическая подготовка», 203 – в категории «Предметно-методическая подготовка». Предлагается 32 инвариантных и 183 вариативных модуля по девяти направлениям педагогической деятельности.

Такое построение программ позволяет также гибко проектировать сам процесс повышения квалификации. Определять форму обучения (например, очную или дистанционную), его содержание, формы проведения занятий и то, как будет проходить итоговая аттестация. Следует отметить также, что модули четко сориентированы на использование современных образовательных технологий.

На заседании учебно-методического объединения по дополнительному образованию были намечены дальнейшие перспективы работы в данном направлении: создание электронного банка учебных модулей и размещение в сетевом доступе учебных материалов по их реализации, а также подготовка методистов-тьюторов, которые призваны осуществлять новые подходы к организационно-методическому обеспечению повышения квалификации.