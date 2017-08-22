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ЭКОНОМИКА РБ


НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ГОСБАНКИ БЕЛАРУСИ ГОТОВЫ ВЫДЕЛИТЬ BR250 МЛН
10:40 23.08.2017

Государственные банки Беларуси готовы выделить Br250 млн на строительство жилья с господдержкой для нуждающихся. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков журналистам по итогам совещания с участием Александра Лукашенко.

Премьер-министр напомнил, что в июле был подписан указ №240 о государственной поддержке при строительстве жилья. Документ вводит новый вид господдержки для нуждающихся в улучшении жилищных условий - государственные адресные субсидии. Они будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам.

"Мы провели работу после выхода в июле этого документа, и традиционные лидеры в сфере строительства Беларусбанк и Белагропромбанк уже готовы предоставить четверть миллиарда рублей кредитных ресурсов для того, чтобы построить жилье с государственной поддержкой для нуждающихся", - сказал Андрей Кобяков.

С учетом этого планируется, что в Беларуси за 2017 год с господдержкой будет построено не менее 500 тыс. кв. м жилья. Изначально этот показатель колебался на уровне 300 тыс. кв. м.

"В целом по республике будет построено минимум 3,5 млн кв. м жилья. За полугодие мы построили 2,1 млн кв. м", - обратил внимание премьер-министр.

Не менее важно, отметил он, что у граждан получается строить жилье на общих основаниях, обращаясь за кредитами в различные банки. "Доступность этих кредитов заметно улучшается", - подчеркнул Андрей Кобяков.
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