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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРОСИТ СООБЩАТЬ О ФАКТАХ РОСТА ЦЕН, РАЗНЫХ ЦЕНАХ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЕКАРСТВА В РАЗЛИЧНЫХ АПТЕКАХ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
10:28 23.08.2017
С целью проведения экспресс-мониторинга рынка лекарственных средств (цены, доступность, наличие) в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с 23 августа по 18 сентября 2017 года открыта «горячая линия».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, по телефону (8-017) 200-92-02 граждане могут сообщать о фактах роста цен, разных ценах на одни и те же лекарства в разных аптеках (с указанием субъектов хозяйствования, их адреса), их отсутствия в продаже, а также об иных проблемных вопросах относительно обеспеченности населения лекарственными средствами.
Юридические лица могут информировать об имеющихся проблемных вопросах ведения бизнеса в фармацевтической отрасли. Каждый факт будет изучен. При необходимости будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Режим работы «горячей линии»: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
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