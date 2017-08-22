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ЭКОНОМИКА РБ


СТАВКУ ПЕРВОГО РАЗРЯДА В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОВЫСИТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
09:55 23.08.2017

Ставку первого разряда планируется повысить в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков журналистам по итогам совещания с участием Александра Лукашенко.

"С учетом оптимизации, которая проходила в органах госуправления и силовом блоке, работы по снижению затрат в бюджетной сфере в целом подготовлены предложения Правительства. Думаю, в ближайшее время Президент их рассмотрит и будет принято решение по движению тарифной ставки первого разряда. Цифры пока озвучивать не буду. Но, думаю, буквально день-два - и такое решение будет принято", - сказал Андрей Кобяков.

По его словам, во время совещания Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на те категории работников бюджетной сферы, которые имеют минимальные доходы.

"При появлении возможности по увеличению заработных плат они будут рассматриваться в качестве приоритетных", - обратил внимание премьер-министр.
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