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ЭКОНОМИКА РБ
В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ ВПЕРВЫЕ БУДУТ ЗАДАВАТЬСЯ ВОПРОСЫ ПО СЕЛЬХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ПО МИГРАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЮДЕЙ
09:42 23.08.2017
В ходе переписи населения в 2019 году респондентам впервые будут задаваться вопросы сельскохозяйственной деятельности, а также в расширенном формате вопросы, касающиеся миграции и экономической активности людей. Такую информацию озвучили представители Национального статистического комитета на пресс-конференции.
Они отметили, что в Беларуси в отличие от других стран ни разу не проводилась сельскохозяйственная перепись. Объединение двух переписей в одну позволит минимизировать расходы.
Кроме того, нововведениями переписи станут отказ от бумажных носителей и использование планшетных компьютеров в целях автоматизации ввода данных и подключения системы контроля на этапе опроса населения, что обеспечит высокое качество заполнения переписных листов.
С Национальным банком Беларуси прорабатывается возможность заполнения переписных листов и их передачи через интернет.
Основная задача переписи – получить необходимую информацию о населении для разработки направлений социально-экономического развития страны, проведения демографических и социальных исследований, прогнозирования численности и состава населения, оптимального распределения и использования трудовых ресурсов.
В настоящее время Белстатом во взаимодействии с Молодечненским райисполкомом практически завершены работы по организации пробной переписи населения, которая является важным подготовительным этапом переписи 2019 года.
Она состоится со 2 по 13 октября 2017 г. в Молодечненском районе Минской области. Цель – оценить методику проведения основной переписи, технологию сбора информации и вопросник. В подготовку данного мероприятия значительный вклад внесен Молодечненским райисполкомом: создана и работает специальная комиссия для решения различных организационных вопросов, предоставлены транспорт, специально оборудованные помещения для размещения стационарных участков, где любой желающий в удобное для него время сможет оставить о себе информацию, а для жителей Молодечненского района 15 августа проведен Единый день информирования.
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