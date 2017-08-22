В ходе переписи населения в 2019 году респондентам впервые будут задаваться вопросы сельскохозяйственной деятельности, а также в расширенном формате вопросы, касающиеся миграции и экономической активности людей. Такую информацию озвучили представители Национального статистического комитета на пресс-конференции.

Они отметили, что в Беларуси в отличие от других стран ни разу не проводилась сельскохозяйственная перепись. Объединение двух переписей в одну позволит минимизировать расходы.

Кроме того, нововведениями переписи станут отказ от бумажных носителей и использование планшетных компьютеров в целях автоматизации ввода данных и подключения системы контроля на этапе опроса населения, что обеспечит высокое качество заполнения переписных листов.

С Национальным банком Беларуси прорабатывается возможность заполнения переписных листов и их передачи через интернет.

Основная задача переписи – получить необходимую информацию о населении для разработки направлений социально-экономического развития страны, проведения демографических и социальных исследований, прогнозирования численности и состава населения, оптимального распределения и использования трудовых ресурсов.

В настоящее время Белстатом во взаимодействии с Молодечненским райисполкомом практически завершены работы по организации пробной переписи населения, которая является важным подготовительным этапом переписи 2019 года.

Она состоится со 2 по 13 октября 2017 г. в Молодечненском районе Минской области. Цель – оценить методику проведения основной переписи, технологию сбора информации и вопросник. В подготовку данного мероприятия значительный вклад внесен Молодечненским райисполкомом: создана и работает специальная комиссия для решения различных организационных вопросов, предоставлены транспорт, специально оборудованные помещения для размещения стационарных участков, где любой желающий в удобное для него время сможет оставить о себе информацию, а для жителей Молодечненского района 15 августа проведен Единый день информирования.