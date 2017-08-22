В I полугодии 2017-го денежные доходы минчан в расчете на душу населения составили 825,3 рубля в месяц и увеличились на 5,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила у начальник Главного статистического управления Минска Наталья Тарасюк, структура денежных доходов жителей столицы в указанном периоде сложилась следующим образом: оплата труда — 67,3%; доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,3%; трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 16,8%; доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности) — 4,8%; прочие доходы — 2,8%.

Общий объем денежных доходов населения в I полугодии 2017-го составил 9,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го этот показатель увеличился на 6,3 %.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2,7 раза превысили минимальный потребительский бюджет, а бюджет прожиточного минимума — в 4,4 раза.