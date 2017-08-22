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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ЗАВЕРШИТЬ 2017 ГОД С ИНФЛЯЦИЕЙ НЕ БОЛЕЕ 7% - ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
09:15 23.08.2017

Беларусь может завершить 2017 год с инфляцией не более 7%. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков журналистам по итогам совещания с участием Александра Лукашенко.

"У нас устойчивая тенденция на снижение инфляции. Мы, правда, немножко уступаем Российской Федерации по темпам инфляции за семь месяцев, но у нас она лучше, чем в Казахстане, Украине. У нас есть перспективы того, что к декабрю инфляция может не превысить 7%", - сказал Андрей Кобяков.

Как следствие, может снизиться процентная ставка по кредитам, заметил премьер-министр.

"За июль по вновь выдаваемым кредитам без всяких льгот процентные ставки составили для субъектов хозяйствования 13,2%. Чтобы понять, насколько существенное движение произошло для реального сектора, скажу, что в декабре 2016 года это было 20,6%, - обратил внимание глава правительства. - Уже даже ставка в 13% сама по себе для субъектов хозяйствования немаленькая. Конечно, никто не предлагает забегать вперед и как-то административно пытаться ее уменьшать, но если не будет каких-то из ряда вон выходящих внешних воздействий, то есть перспектива, что процентная ставка по кредитам будет двигаться в сторону уменьшения и дальше".
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