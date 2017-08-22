Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко протестировал первый белорусский электромобиль, который был презентован сегодня Национальной академией наук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, мероприятие состоялось на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН.

"Автомобиль динамичный, разгоняется хорошо. Давно езжу на автомобиле с автоматической коробкой передач. Разницы я не почувствовал: что едешь на А8, что на этой машине", - поделился Владимир Семашко.

Относительно перспектив развития электротранспорта вице-премьер убежден, что за этим будущее.

"Можно сравнить, сколько было на улицах автомобилей 30 лет назад и сколько сейчас. Это вопрос экологии. Второй вопрос экономики. Зарядка представленного автомобиля на 100 км при наших сегодняшних высоких тарифах стоит буквально Br2-3. Это не так много", - заметил Владимир Семашко.

Еще одним преимуществом по сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания он назвал рекуперацию энергии, что позволяет экономить 20-30% ресурсов.

Заместитель премьер-министра напомнил, что в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции стоит задача увеличения использования электрической энергии.

"Мы разработали зарядное устройство, делает витебский "Витязь". Это очень удобно - можно устанавливать возле домов, супермаркетов, на стоянках. Четыре-шесть часов достаточно, чтобы зарядить батарею", - рассказал он.

По словам Владимира Семашко, пока у белорусского электромобиля небольшой запас хода без подзарядки аккумулятора - 100-150 км.

"Но все развивается. Будут развиваться и литиевые батареи, и суперконденсаторы. Мы ставим задачу освоить суперконденсаторы у себя", - сказал Вице-премьер.

"Думаю, в ближайшие три-четыре года у нас электромобиль будет не просто игрушка, а будет реальное внедрение", - отметил Владимир Семашко.

Серийное производство может быть налажено на строящемся заводе "БелДЖИ". "Завод универсальный, производство налажено по полному циклу. Предприятие роботизированное, можно сварить любой корпус, нужно только задать определенную программу. Если станет вопрос о том, что белорусскому рынку потребуется массовое производство, мы может на нашем заводе производить такие легковые автомобили", - подчеркнул Вице-премьер.

Владимир Семашко напомнил, что в Минске уже работают два городских пассажирских маршрута, по которым движутся электробусы. К концу этого года планируется запустить гибридный автобус.