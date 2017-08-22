ОАО «Криница» совместно с минским рестораном-пивоварней «Друзья» сварили новый сорт пива линейки «Пивная карта» – белое пшеничное пиво CARTE BLANCHE.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на выходе из двух сортов немецкого солода получился охмеленный светлый пшеничный Бланш с 4,7% алкоголя. Не совсем традиционный для этого сорта пива американский хмель Mosaic и кориандр, использование которого ранее при массовом производстве не практиковалось, расставили вкусовые акценты и создали яркий аромат с тоном тропических фруктов и луговых цветов.

«Опыт сотрудничества с крафтовой пивоварней стал, безусловно, стоящим и полезным для обеих сторон, а результат нашей коллаборации, уверен, порадует даже привередливых ценителей отличного пива. К тому же мы продолжаем показывать, что не боимся экспериментов и дальше будем радовать потребителей интересными новинками», – сказал генеральный директор ОАО «Криница» Александр Кижук.

Технология варки белого (от франц. – blanche) пшеничного пива была освоена в Бельгии. После того как бланш едва не исчез, вытесненный новыми модными сортами пива, местный фермер Пьер Целис в 1970-х годах решил дать «вторую жизнь» традиционному бельгийскому элю. Производство успешно развивалось, и марку Пьера выкупил пивной гигант, а сам он переехал и продолжил возрождение белого пшеничного напитка уже в Америке.

«Сама технология производства бельгийских бланшей появилась еще в 18 столетии. При изготовлении пшеничного пива использовали 40% пшеницы специальных сортов. Во время варки для насыщения вкуса и аромата добавляли цедру горького апельсина и, обязательный ингредиент, кориандр (можно было добавлять кумин, корицу или другие душистые травы). Процесс брожения заканчивался уже в бутылке или кеге, что занимало дополнительное время, и благодаря этому пиво было сильно карбонизировано. В итоге получалось мутное от дрожжей пиво соломенного цвета с кисловато-цитрусовым ароматом, узнаваемыми нотками кориандра и пряным ненавязчивым вкусом. А «вишенка» этого торта – высокая шапка равномерной кремовой пены, которая не исчезала при распитии», – рассказал главный пивовар ОАО «Криница» Николай Царюк.

Бланши используют во многих заправках, соусах, супах, мясных блюдах и даже десертах. Традиционные бельгийские блюда подаются в соусе на основе пива с сельдереем и чесноком. В качестве закуски к Бланшу подойдут традиционные сыры и мясо птицы.