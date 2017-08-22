В Белорусском государственном университете 23 августа откроется секция «Основные направления развития высшей школы и научного кадрового потенциала» Республиканского педагогического совета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, в рамках работы секции прозвучат 5 докладов, включающие широкий спектр вопросов и аналитических материалов, касающихся приоритетов и стратегии системы образования, по которым должна развиваться отрасль вплоть до 2020 года. Так, о стратегии развития непрерывного образования на современном этапе расскажет первый заместитель Министра образования нашей страны Вадим Богуш. Начальник управления научно-инновационного отдела НИИ физико-химических проблем БГУ Юрий Нечепуренко выступит с докладом «Коммерциализация результатов научно-технической деятельности в университетах». Также, свои предложения в реализации концепции «Университет 3.0» представит проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик. Кроме того, здесь прозвучат доклады, касающиеся актуальных тем: методология прогнозирования потребности экономики Беларуси в профессиональных кадрах, современные подходы в подготовке кадров для отраслей экономики и социальной сферы нашей страны.

Планируется, что в этом масштабном мероприятии примут участие более 100 человек. Среди них члены Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, представители Министерства образования, Республиканского института высшей школы, а также органов государственного управления и заказчики кадров.

В холле 2-го этажа здания ректора откроется выставка достижений научно-образовательной деятельности комплекса БГУ. В экспозицию вошли более 20 экспонатов, рассказывающих о значимых результатах образовательной, научно-технической и промышленной деятельности вуза. Среди них: современное лабораторное оборудование для общего физического практикума, университетский наноспутник (космический спутник конструкции 2U CubeSat), комплекс для психофизиологических диагностик и др.

До начала заседаний гостей БГУ ознакомят с организацией учебной работы вуза. На трех факультетах БГУ: физическом, географическом и юридическом специально для участников Республиканского педагогического совета организуются экскурсии. На физическом факультете представят студенческие лаборатории рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии, расскажут о процессе подготовки специалистов для АЭС. На юридическом факультете БГУ гостей познакомят с криминалистическим полигоном. Он представляет собой учебные аудитории, оборудованные современной криминалистической и экспертной техникой. На географическом факультете гостей познакомят с работой комплекса автоматизированной метеорологической системы сбора и обработки климатических и гидрометеорологических данных «Вайсала», а также использовании его в учебном процессе при подготовке студентов по специальности «Гидрометеорология».