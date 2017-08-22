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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «МЕБЕЛЬ-2017» В МИНСКЕ
18:05 22.08.2017
Утверждена программа проведения XXIV Международной специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2017», которая пройдет 13-16 сентября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в рамках выставки-ярмарки, помимо выставочной экспозиции, будут организованы деловые встречи, переговоры, презентации, будут подведены итоги конкурса «Лучшая мебель Беларуси-2017».
Состоится научно-практический семинар «Мебель-2017. Дизайн, технологии, инновации. Маркетинг», а также награждение победителей I Республиканского конкурса проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли, посвященного Году науки и награждение победителей смотра-конкурса мебельных предприятий концерна «Беллесбумпром»; наградят лучших работников организаций концерна «Беллесбумпром» с профессиональным праздником – Днем работников леса.
Организаторами мероприятий выступят концерн «Беллесбумпром», Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, НВЦ «Белэкспо», Белорусский государственный технологический университет.
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