Министерство связи и информатизации Беларуси 1 сентября выпускает в обращение почтовый блок «500-летие белорусского книгопечатания».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», художник - Татьяна Дольская, дизайн выполнен Мариной Витковской. Печать офсетная, полноцветная, с дополнительной краской под бронзу. Бумага мелованная, гуммированная. Размер марки в блоке 28х40 мм. Размер блока 97х72 мм. При изготовлении блока использована технология термического тиснения металлизированной фольгой золотистого цвета. Тираж блока 20 тыс.

Блок печатался в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина».

Номинал марки «Р» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно приоритетной.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальной библиотекой Беларуси.

Художник спецштемпеля и конверта «Первый день» Т. Дольская. Дизайн М. Витковской.

В день выпуска почтового блока в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».