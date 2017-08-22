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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ AIMEX-2017 В АВСТРАЛИИ
17:47 22.08.2017
ОАО «БЕЛАЗ» представит карьерную технику большой и особо большой грузоподъемности на международной горнодобывающей выставке AIMEX-2017, которая пройдет 29-31 августа в Сиднее (Австралия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на демонстрационном стенде (№1030) менеджеры и специалисты БЕЛАЗа ознакомят участников и посетителей выставки с моделями карьерных самосвалов, которые специально спроектированы для эксплуатации в условиях тропического климата Австралии и представляют интерес для горнодобывающих компаний Тихоокеанского региона.
Азиатско-Тихоокеанская международная горная выставка AIMEX-2017 – важное событие в мировом горнодобывающем секторе, в котором ОАО «БЕЛАЗ» неоднократно принимало участие. Она проводится раз в два года и собирает большое количество экспонентов, демонстрирующих инновационные технологии, услуги и продукты. В рамках выставки состоится конференция «Будущее горнодобывающей промышленности», на которой будут обсуждаться вопросы, касающиеся инноваций и цифровых достижений в целях повышения эффективности работы в добывающем секторе, производительности парка техники, а также безопасности и охраны труда.
В 2013 году компания «БЕЛАЗ» была объявлена победителем в номинации «Лучший эксклюзивный выставочный стенд».
Сегодня ОАО «БЕЛАЗ» предлагает самую широкую линейку карьерных самосвалов по классам грузоподъемности, постоянно работает над расширением модельного ряда и внедрением современных технологий, что должно способствовать расширению портфеля заказов на технику марки «БЕЛАЗ», в частности, и на австралийском рынке.
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