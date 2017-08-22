Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк проведет 25 августа выездной прием граждан в Дятлове.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, задать интересующие вопросы можно с 12.00 до 13.00 в здании Дятловского района электрических сетей филиала «Волковысские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» (Дятлово, ул. Энергетическая, 7).

Предварительная запись на прием граждан осуществляется в рабочие дни с 8.15 до 12.30 и с 13.15 до 17.15 по телефону 8 (0152) 79 23 59.