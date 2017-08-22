В Минске с 1 сентября будут переименованы некоторые остановочные пункты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минсктранс», остановка трамвая «Калинина» на ул. Я. Коласа в направлении ул. Чернышевского будет переименована в «Ломоносова»; остановка «Логойский тракт» на ул. Седых в направлении ул. Калиновского – «Седых», то же коснется остановки «Логойский тракт» на ул. Гамарника в сторону ул. Мирошниченко.

Остановка «Школа» на ул. Гамарника в обоих направлениях изменит название на «Школа №122»; «Серова» на ул. Серова в обоих направлениях – «Минский областной лицей», такое же название получит остановка «Серова» на ул. Асаналиева в обоих направлениях.

Остановка «Командно-инженерный институт» на ул. Машиностроителей в обоих направлениях будет переименована в «Университет гражданской защиты».