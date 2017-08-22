ПО «Белоруснефть» начало добычу нефти в Эквадоре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, речь идет о месторождении Армадильо на блоке 55. Работы проводятся в соответствии с контрактом с государственной нефтедобывающей компанией Эквадора «Петроамазонас». При реализации договора выполнены геологические исследования на основе данных сейсморазведки, а также спроектированы и построены инженерные коммуникации с учетом жестких природоохранных требований этой страны. На основе данных, полученных в результате обработки и интерпретации площадной сейсмической съемки 3D, специалисты «Белоруснефть» рекомендовали к бурению три скважины.

При строительстве скважины Армадильо-2 в пласте Volcanica отмечены повышенные газопоказания. Геофизические исследования и последующие данные этого объекта подтвердили, что белорусские специалисты открыли новую залежь нефти на месторождении. Из пласта Volcanica получен устойчивый промышленный приток безводной нефти.

На месторождении Армадильо уже построены две скважины, начата их пробная эксплуатация. В процессе – строительство еще одной скважины.

Дальнейшие камеральные работы предусматривают актуализацию геостатической модели и уточнение местоположения последующих эксплуатационных скважин. В рамках проекта предполагается добыть более 10 млн баррелей нефти.

Нынешним летом белорусы завершили камеральные работы на блоке 11-А. Это было предусмотрено контрактом между филиалом «Белоруснефти» в Эквадоре и государственной компанией «Петроамазонас» на выполнение комплексных услуг по сейсморазведке 3D и обработке данных на блоках 11 и 18. Полевые сейсморазведочные работы выполнялись в сложных поверхностных условиях, обусловленных наличием плотной сельвы в верховьях Амазонки и развитой инфраструктуры частных сельхозугодий. В июне прошла защита финального отчета по полевым и камеральным работам на 11-м блоке.