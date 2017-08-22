С начала года в зоне деятельности Витебской таможни с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) проведено более 9 тыс. таможенных осмотров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в 30% случаев в переданных на более тщательный досмотр транспортных средствах выявлены нарушения таможенного законодательства.

Инспекционно-досмотровый комплекс позволяет просканировать любой груз и получить изображение перемещаемых товаров без вскрытия грузового отсека транспортного средства. Также его использование позволяет обнаружить товары, сокрытые от таможенного контроля.

Например, в прошлом месяце через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина» из Литвы следовал автопоезд DAF. По документам в грузовом отсеке перемещались новые автозапчасти стоимостью 50 тыс. рублей. Однако в результате проведения осмотра с применением ИДК обнаружено, что в реальности в автомобиле перемещаются запчасти в количестве, превышающем заявленное в 4 раза. Незаконно перемещаемые товары общей стоимостью свыше 190 тыс. рублей изъяты, по данному факту таможней начат административный процесс.

В результате использования ИДК с начала года сумма изъятых предметов административного правонарушения составила более 800 тыс. рублей. Экономическая целесообразность его эксплуатации составляет 23 рубля дохода на 1 рубль затрат.