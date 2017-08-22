Международная научно-практическая конференция по вопросам деревообработки и антропогенного воздействия на лесные ресурсы пройдет 14-15 сентября в Могилеве.

Как сообщает сайт СЭЗ «Могилев», накопленный в Могилевской области опыт в сфере деревообработки, мебельного производства и организации лесного хозяйства, а также имеющийся беспрецедентный потенциал для дальнейшего развития деревообрабатывающего бизнеса в СЭЗ «Могилев» предопределили необходимость проведения международного мероприятия, которое послужит целям обмена накопленным международным опытом и экспертными мнениями в сфере природоохранных мероприятий и программ, направленных на защиту и восстановление лесных ресурсов, повышение уровня осведомленности общественности о деятельности деревообрабатывающих компаний в сфере сохранения природно-ресурсного потенциала, обеспечение экологического баланса и устойчивого природопользования, привлечение новых инвесторов и дальнейшее развитие деревообрабатывающего кластера.

Программой предусмотрены семинары и обсуждения актуальных вопросов по темам: «Деревообработка и развитие мебельного производства», «Сертификация и технические барьеры для экспорта продукции деревообрабатывающей промышленности», «Новые древесные материалы и их применение», «Инвестиции в деревообработку», «Использование древесных отходов в энергетике», «Рациональное лесопользование и распределение лесных ресурсов».

Кроме того, запланированы переговоры с представителями белорусских и иностранных деревообрабатывающих компаний, производителями мебели, древесных плит и другой продукции деревообрабатывающей промышленности; встречи с представителями компетентных государственных организаций и экспортерами лесоматериалов; посещение передовых деревообрабатывающих предприятий Могилевской области.

Помимо этого, состоится осмотр и ознакомление с инженерно-транспортной инфраструктурой свободных инвестиционных площадок в границах СЭЗ «Могилев», ознакомление с экспозицией достижений БГСХА (Горки). Обмен накопленным научным и практическим опытом сфере современных подходов к природоохранной деятельности и рациональному природопользованию; посещение ботанического сада и дендрария БГСХА (Горки).

На конференции также предполагается комплекс тематических мероприятий экологической направленности (ЭКО-Велопробег, Акция «Посади дерево» и др.) в Горках; мини-сессия конференции в живописном месте Могилевской области (Горецкий район): B2B переговоры, презентации и выступления участников Конференции в формате «Открытый микрофон».

Реализуемые иностранными компаниями проекты в сфере деревообработки, с применением передового мирового опыта промышленного производства и внедрением эффективных инновационных подходов к управлению лесными ресурсами, обеспечивают углубленную переработку древесного сырья, повышают конкурентоспособность предприятий на конкретной территории, формируют и развивают промышленную инфраструктуру Могилевской области и Беларуси в целом.

Компаниями, работающими в рамках формирующегося в СЭЗ «Могилев» деревообрабатывающего кластера, за период с 2010 года по 1 июня 2017 года вложено около 430 млн евро инвестиционного капитала в развитие отрасли, объем производства продукции составил более 960 млн руб., экспортировано готовой продукции на сумму более 550 млн долл. США, создано около 2000 рабочих мест.