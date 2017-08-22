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ЭКОНОМИКА РБ
ЖОДИНСКИЙ «СВIТАНАК» ОТКРЫЛ НОВЫЙ МАГАЗИН В РОССИИ
16:20 22.08.2017
ОАО «Свiтанак» открыло новый фирменный магазин в Нижнекамске (Татарстан, Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин расположен по адресу пр-т. Химиков, 34 (ТЦ «Аркада»).
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