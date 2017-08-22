ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА МИНПРОМ НАРАСТИЛ ЭКСПОРТ НА 36%
15:56 22.08.2017

По итогам первого полугодия 2017 года экспорт товаров организаций Минпрома составил 1971,7 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 135,9 процентов. Сальдо внешней торговли товарами положительное – 1008,3 млн долларов США, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 220 млн долларов США.

В первом полугодии 2017 года продукция предприятий Минпрома экспортировалась в 91 страну мира. Реализация продукции на экспорт осуществляется с учетом экономической эффективности, а также с целью сохранения присутствия на традиционных рынках и расширения географии стран дальнего зарубежья.

По итогам шести месяцев 2017 года темп роста экспорта в Российскую Федерацию составил 139,5%, страны СНГ без учета Российской Федерации – 156,2 %.

За указанный период обеспечено наращивание экспортных поставок предприятий Минпрома в страны дальнего зарубежья: темп роста экспорта составил 121,3%, в том числе в страны Европы – 110,3%, Азии – 162,7%, Африки – в 3,2 раза.

Обеспечено увеличение экспортных поставок предприятий Минпрома в страны дальнего зарубежья, которым уделяется особое внимание в вопросах наращивания товарооборота и развития двустороннего сотрудничества. Среди них - Пакистан, Турция, Египет, Сербия, Вьетнам, и др.

Экспорт товаров в январе-июне 2017 года на новые перспективные рынки (46 стран) составил 168,1 млн долларов США (или 8,5% в общем объеме экспорта Минпрома).

В товарной структуре экспорта по итогам первого полугодия 2017 года отмечается рост поставок производимой подведомственными машиностроительными организациями техники как в натуральном, так и в стоимостном выражении: тракторы, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (включая комбайны), автомобили грузовые (включая карьерные самосвалы и седельные тягачи).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2017
валюта курс
EUR 2.2749
USD 1.9303
RUB 3.2684
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2749 +0.005
USD 1.9303 -0.0036
RUB 3.2684 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2750 2.2750
USD 1.9300 1.9340
RUB 3.2600 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1810
EUR/RUB 69.4011 69.9500
USD/RUB 58.8500 59.3014
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте