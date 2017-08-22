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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА МИНПРОМ НАРАСТИЛ ЭКСПОРТ НА 36%
15:56 22.08.2017
По итогам первого полугодия 2017 года экспорт товаров организаций Минпрома составил 1971,7 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 135,9 процентов. Сальдо внешней торговли товарами положительное – 1008,3 млн долларов США, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 220 млн долларов США.
В первом полугодии 2017 года продукция предприятий Минпрома экспортировалась в 91 страну мира. Реализация продукции на экспорт осуществляется с учетом экономической эффективности, а также с целью сохранения присутствия на традиционных рынках и расширения географии стран дальнего зарубежья.
По итогам шести месяцев 2017 года темп роста экспорта в Российскую Федерацию составил 139,5%, страны СНГ без учета Российской Федерации – 156,2 %.
За указанный период обеспечено наращивание экспортных поставок предприятий Минпрома в страны дальнего зарубежья: темп роста экспорта составил 121,3%, в том числе в страны Европы – 110,3%, Азии – 162,7%, Африки – в 3,2 раза.
Обеспечено увеличение экспортных поставок предприятий Минпрома в страны дальнего зарубежья, которым уделяется особое внимание в вопросах наращивания товарооборота и развития двустороннего сотрудничества. Среди них - Пакистан, Турция, Египет, Сербия, Вьетнам, и др.
Экспорт товаров в январе-июне 2017 года на новые перспективные рынки (46 стран) составил 168,1 млн долларов США (или 8,5% в общем объеме экспорта Минпрома).
В товарной структуре экспорта по итогам первого полугодия 2017 года отмечается рост поставок производимой подведомственными машиностроительными организациями техники как в натуральном, так и в стоимостном выражении: тракторы, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (включая комбайны), автомобили грузовые (включая карьерные самосвалы и седельные тягачи).
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