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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН С 28 АВГУСТА ПЕРЕЙДЕТ НА ЗИМНИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
15:46 22.08.2017

Минский метрополитен с 28 августа переходит на зимний график движения электропоездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, так, в будни интервал движения по обеим линиям в утренний и вечерний часы пик (с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00) составит 2 минуты, в непиковое время — от 4 до 8 минут.

После 22 часов составы пойдут с интервалом от 8 до 12 минут, а после полуночи и до закрытия станций на вход пассажирам интервал составит 15 минут.

Первые поезда с конечных станций «Уручье» и «Малиновка» отправятся в 5.32, а с «Могилевской» и «Каменной Горки» – в 5.33. Последний состав уйдет с конечных станций в 0.42.

Более подробно о расписании движения первых (до 6.00) и последних (после 23.00) составов можно увидеть на информационных листовках, которые расположены на торцах пассажирских платформ.
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