|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН С 28 АВГУСТА ПЕРЕЙДЕТ НА ЗИМНИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
15:46 22.08.2017
Минский метрополитен с 28 августа переходит на зимний график движения электропоездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, так, в будни интервал движения по обеим линиям в утренний и вечерний часы пик (с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00) составит 2 минуты, в непиковое время — от 4 до 8 минут.
После 22 часов составы пойдут с интервалом от 8 до 12 минут, а после полуночи и до закрытия станций на вход пассажирам интервал составит 15 минут.
Первые поезда с конечных станций «Уручье» и «Малиновка» отправятся в 5.32, а с «Могилевской» и «Каменной Горки» – в 5.33. Последний состав уйдет с конечных станций в 0.42.
Более подробно о расписании движения первых (до 6.00) и последних (после 23.00) составов можно увидеть на информационных листовках, которые расположены на торцах пассажирских платформ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2017
Курсы в банках
на 22.08.2017
Конвертация в банках
на 22.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте