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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ДО КОНЦА 2018 ГОДА ЗАКОНЧИТЬ ВОЗВЕДЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
15:32 22.08.2017
Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны поручил до конца 2018 года закончить возведение и модернизацию молочно-товарных комплексов и обеспечить их качественными кормами.
В этой связи он также поинтересовался, как в Беларуси будет налажена работа по строительству силосно-сенажных траншей.
А. Лукашенко напомнил, что решение о строительстве молочно-товарных комплексов и модернизации ферм было принято еще несколько лет назад. Однако работа в этом направлении откладывалась по объективным причинам. "Сегодня настало время заняться этими проблемами. Это величайшее наше достижение, что мы в свое время вовремя схватились за эти молочно-товарные комплексы, - обратил внимание он. - Если бы этого не было, сегодня бы и сельское хозяйство отсутствовало в стране".
По его убеждению, молочно-товарные комплексы и хранилища должны строиться по недорогим, типовым проектам: "Я не вижу здесь особых проблем", - сказал он.
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