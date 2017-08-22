Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны поручил до конца 2018 года закончить возведение и модернизацию молочно-товарных комплексов и обеспечить их качественными кормами.

В этой связи он также поинтересовался, как в Беларуси будет налажена работа по строительству силосно-сенажных траншей.

А. Лукашенко напомнил, что решение о строительстве молочно-товарных комплексов и модернизации ферм было принято еще несколько лет назад. Однако работа в этом направлении откладывалась по объективным причинам. "Сегодня настало время заняться этими проблемами. Это величайшее наше достижение, что мы в свое время вовремя схватились за эти молочно-товарные комплексы, - обратил внимание он. - Если бы этого не было, сегодня бы и сельское хозяйство отсутствовало в стране".

По его убеждению, молочно-товарные комплексы и хранилища должны строиться по недорогим, типовым проектам: "Я не вижу здесь особых проблем", - сказал он.