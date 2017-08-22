Страховые организации республики собрали за январь-июнь 2017 года 524,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за шесть месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,1%.

По добровольным видам страхования за 1-е полугодие 2017 года страховые взносы составили 308,0 млн рублей. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 58,7% (за 1-е полугодие 2016 года – 55,0%). В структуре страховых взносов по добровольным видам страхования на долю личного страхования приходится 40,4%, имущественного страхования – 52,1%, страхования ответственности – 7,5%.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 1-е полугодие 2017 года – 216,9 млн рублей. Доля обязательных видов страхования в общей сумме взносов составляет 41,3% (за 1-е полугодие 2016 года – 45,0%), из них личное страхование – 31,3% от суммы страховых взносов по обязательным видам страхования, имущественное – 14,9%, страхование ответственности – 53,8%.

За шесть месяцев 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 263,6 млн рублей, из них на долю добровольных видов страхования приходится 140,6 млн рублей (53,3%), обязательных видов страхования – 123,0 млн рублей (46,7%).

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 1-е полугодие 2017 года составил 50,2% (за 1-е полугодие 2016 года – 51,5%).

Общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организациями республики, по состоянию на 1 июля составила 1163,2 млн рублей. Страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни, составляют 764,8 млн рублей, а по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, – 398,4 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2017 года собственный капитал страховых организаций республики составил 1 448,1 млн рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в действующих ценах на 63,2 млн рублей. Уставный капитал составляет 1 170,8 млн рублей, или 80,9% от величины собственного капитала.

Численность работников списочного состава и граждан, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам, страховых организаций по состоянию на начало июля текущего года составила 17 732 человека, в том числе работников списочного состава – 8989 человек (по состоянию на 01.07.2016 – 17 673 и 9087 человек соответственно).