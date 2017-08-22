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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМЕСТИТЕЛИ МИНИСТРА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 25 АВГУСТА ПРОВЕДУТ ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ В ОШМЯНСКОМ И СТАРОДОРОЖСКОМ РАЙОНАХ
15:00 22.08.2017
Заместители министра связи и информатизации 25 августа (с 12.00 до 13.00) проведут выездные приемы в Ошмянском и Стародорожском районах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, замминистра связи и информатизации Анна Рябова проведет прием граждан и юридических лиц в Ошмянском районном узле почтовой связи (Ошмяны, ул. Советская, 97) с одновременным подключением «прямой» телефонной линии. Предварительная запись по телефону: 8(01593 75617). «Прямая» телефонная линия: 8(01593 75672).
Замминистра связи и информатизации Наталья Гордеенко проведет прием граждан и юридических лиц в Стародорожском узле электросвязи (Старые Дороги, ул. Кирова, 32) с одновременным подключением «прямой» телефонной линии. Предварительная запись по телефону: 8(01792 55531). «Прямая» телефонная линия: 8(01792 57720).
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