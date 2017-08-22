За 7 месяцев 2017 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили 206,1 млн рублей, или 33,2% от общих поступлений в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 8,2%, или на 15,6 млн рублей в фактическом исчислении.

Поступления от организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшились на 1,3% и составили 125,6 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей увеличились на 9,9%, ими уплачено в бюджет 28,5 млн рублей.

На 1 августа 2017 года на Могилевщине зарегистрировано 30,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 22,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,6 тыс. юридических лиц.