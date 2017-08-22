|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРЕТЬ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
14:55 22.08.2017
За 7 месяцев 2017 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили 206,1 млн рублей, или 33,2% от общих поступлений в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 8,2%, или на 15,6 млн рублей в фактическом исчислении.
Поступления от организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшились на 1,3% и составили 125,6 млн рублей.
Поступления от индивидуальных предпринимателей увеличились на 9,9%, ими уплачено в бюджет 28,5 млн рублей.
На 1 августа 2017 года на Могилевщине зарегистрировано 30,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 22,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,6 тыс. юридических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2017
Курсы в банках
на 22.08.2017
Конвертация в банках
на 22.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте