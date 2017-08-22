В Беларуси хотят создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Такая информация прозвучала сегодня на совещании с участием Александра Лукашенко и руководства экономического блока страны.

"Я поручил конструкторам к уборочной 2018 года обновить модель комбайна "Полесье". Нам надо остановиться на каких-то моделях, которые будут востребованы на рынке. Комбайн, который мы апробировали недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой. Комбайн хорош: убирает чисто, ничем не уступает импортным аналогам. Хорошо, что нынешние конструкторы "Гомсельмаша" на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по которым еще можно улучшить этот комбайн", - обратил внимание Александр Лукашенко.

При этом он отметил, что двигатели для данной техники должны производиться в Беларуси: соответствующие производства в стране есть.

"Еще одно направление в "Гомсельмаше" - создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть", - рассказал Александр Лукашенко.

Он поручил запланировать на зиму посещение им предприятия, чтобы ознакомиться с модернизацией техники и производством новых моделей.