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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ МИНЭНЕРГО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА 10,5%
13:52 22.08.2017

Организации Министерства энергетики фактически за январь-июнь 2017 г. на инвестиции использовали 966,5 млн рублей, или 110,5% к уровню аналогичного периода 2016 года в сопоставимых условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017 г. составил 48,3%.

В июне 2017 года введена в эксплуатацию Полоцкая ГЭС, в июле — Витебская ГЭС, Гомельская ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35 МВт, завершены работы на подстанции 330 кВ «Поставы». Завершены работы по строительству и реконструкции электрических и газовых сетей, в том числе в г.п. Копысь, введен в эксплуатацию объект по реконструкции котельной ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» в агрогородке Ленинский Жабинковского района.

В первом полугодии 2017 г. введено в эксплуатацию: 18,9 км линий электропередачи напряжением 330 кВ; 3,7 км линий электропередачи напряжением 110 кВ; 526,6 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ; 12,4 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении); 606,9 км газопроводов.

Газифицированы природным газом 11222 квартиры, на потребление природного газа со сжиженного переведено 3125 квартир.
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