ЭКОНОМИКА РБ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «ПРОФИЛАКТИКА МЕЛАНОМЫ И РАКА КОЖИ» ПРОЙДЕТ 23-24 АВГУСТА

13:47 22.08.2017 В Беларуси 23-24 августа пройдет республиканская акция «Профилактика меланомы и рака кожи». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, цель акции – мотивация населения к здоровому образу жизни, формирование ценностных установок на сохранение и укрепление своего здоровья, своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний и повышение информированности населения Беларуси в области медицинских знаний. 23-24 августа: Брестский областной ОД (Брест, ул. Медицинская, 6); Витебский областной клинический ОД (Витебск, ул. П. Бровки, 33); Могилевский областной ОД (Могилев, ул. Акад. Павлова, 2а); Гродненский областной ОД (Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 52). 24 августа: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова (Минский р-н, агр. Лесной); Минский городской клинический ОД (пр. Независимости, 64); Гомельский областной клинический ОД (Гомель, ул. Медицинская, 2).