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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «ПРОФИЛАКТИКА МЕЛАНОМЫ И РАКА КОЖИ» ПРОЙДЕТ 23-24 АВГУСТА
13:47 22.08.2017
В Беларуси 23-24 августа пройдет республиканская акция «Профилактика меланомы и рака кожи».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, цель акции – мотивация населения к здоровому образу жизни, формирование ценностных установок на сохранение и укрепление своего здоровья, своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний и повышение информированности населения Беларуси в области медицинских знаний.
23-24 августа:
Брестский областной ОД (Брест, ул. Медицинская, 6);
Витебский областной клинический ОД (Витебск, ул. П. Бровки, 33);
Могилевский областной ОД (Могилев, ул. Акад. Павлова, 2а);
Гродненский областной ОД (Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 52).
24 августа:
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова (Минский р-н, агр. Лесной);
Минский городской клинический ОД (пр. Независимости, 64);
Гомельский областной клинический ОД (Гомель, ул. Медицинская, 2).
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