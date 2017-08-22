ЭКОНОМИКА РБ

МОГИЛЕВЧАН ПРИГЛАШАЮТ ПОДИСКУТИРОВАТЬ НА ТЕМУ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

13:34 22.08.2017 Открытое обсуждение на тему «Предпринимательская инициатива в Могилеве: проблемы и перспективы» пройдет 23 августа в Могилеве. Встреча организована в рамках проекта «Городской диалог», сообщили корреспонденту сайта в Центре городских инициатив, сообщает сайт Могилевского облисполкома. По словам собеседников, в мероприятии примут участие интересные спикеры. На обсуждение будут вынесены вопросы, посвященные актуальным экономическим проблемам и вариантам их решения. Например, заинтересованные смогут получить информацию об условиях для ведения бизнеса в Могилеве, есть ли особенности, отличающие областной центр от других городов. Также прозвучат вопросы, которые возникли у бизнеса к местной власти и наоборот. Дискуссия состоится в 19.00 в тайм-кафе «Небо» (ул. Ленинская, 7, 3-й этаж). Вход свободный.