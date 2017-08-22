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ЭКОНОМИКА РБ
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ СТОЛИЦЫ ТРУДОУСТРОИЛА ПОЧТИ 9 ТЫС. ЧЕЛОВЕК С НАЧАЛА ГОДА
13:16 22.08.2017
Городская служба занятости за январь-июль 2017 г. трудоустроила 8675 человек, в том числе 4852 официально зарегистрированных безработных, пишет агентство «Минск-Новости».
«Также с начала 2017 г. на временную работу трудоустроено 3 276 школьников, учащихся и студентов в свободное от учебы время, - отметили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. - Оказана финансовая поддержка 96 безработным в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности, 2 031 горожанин принял участие в оплачиваемых общественных работах (из них 1 992 — это официально зарегистрированные безработные). На бесплатное обучение по направлению службы занятости направлено 792 человека.
Количество обращений соискателей работы к электронному банку вакансий в отделах трудоустройства составило 142 893.
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