ЭКОНОМИКА РБ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ СТОЛИЦЫ ТРУДОУСТРОИЛА ПОЧТИ 9 ТЫС. ЧЕЛОВЕК С НАЧАЛА ГОДА

13:16 22.08.2017 Городская служба занятости за январь-июль 2017 г. трудоустроила 8675 человек, в том числе 4852 официально зарегистрированных безработных, пишет агентство «Минск-Новости». «Также с начала 2017 г. на временную работу трудоустроено 3 276 школьников, учащихся и студентов в свободное от учебы время, - отметили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. - Оказана финансовая поддержка 96 безработным в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности, 2 031 горожанин принял участие в оплачиваемых общественных работах (из них 1 992 — это официально зарегистрированные безработные). На бесплатное обучение по направлению службы занятости направлено 792 человека. Количество обращений соискателей работы к электронному банку вакансий в отделах трудоустройства составило 142 893.