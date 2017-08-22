Первый заместитель министра энергетики Виктор Каранкевич проведет 25 августа прием граждан в Солигорске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», задать вопросы можно с 13.00 до 14.00 в здании Солигорского района электрических сетей филиала «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» (Солигорск, ул. Строителей, 1а).

Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефонам: 8-0174-22-41-86, 8-029-302-28-60 (Velcom).