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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕДЕТ 25 АВГУСТА ПРИЕМ ГРАЖДАН В СОЛИГОРСКЕ
13:04 22.08.2017
Первый заместитель министра энергетики Виктор Каранкевич проведет 25 августа прием граждан в Солигорске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», задать вопросы можно с 13.00 до 14.00 в здании Солигорского района электрических сетей филиала «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» (Солигорск, ул. Строителей, 1а).
Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефонам: 8-0174-22-41-86, 8-029-302-28-60 (Velcom).
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