Непродолжительный рост цен на вторичном рынке жилья остановился неделю назад, а за последние 7 дней динамика и вовсе сменила “плюс” на “минус”. Индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,1% и составил 1141 $/м2, сообщает информационно-аналитический центр Realt.by.

Между тем цены на новостройки пока не оглядываются на “вторичку” и продолжают двигаться вверх. За последние 7 дней средняя цена на новостройки в Минске выросла на 0,2% и достигла отметки в 1138 $/м2. Разрыв между ценовыми индикаторами первичного и вторичного рынка составляет сейчас рекордные 3 $/м2.

Очередная неделя прошла под знаком резкого сокращения предложения квартир. Так, с 14 по 21 августа число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 1,8% вплотную приблизилось к круглой отметке в 7000 квартир. Лишь на протяжении трех первых недель января уровень предложения был ниже, чем сейчас.

Наиболее ощутимый отток объектов наблюдался у 1-комнатных квартир (-3,9%). Предложение 2- и 4-комнатных квартир сократилось на 1%, а квартир с тремя комнатами стало меньше на 1,8%.

Без изменений прошла неделя для 1- и 3-комнатных квартир. Средний уровень цен на “двушки” вырос на 0,1%, 4-комнатные подешевели на 0,2%. Если бы структура предложения не изменилась, то общий ценовой индекс остался бы на месте. Но благодаря резкому сокращению доли 1-комнатных квартир, которые являются самыми дорогими, средний ценовой уровень опустился.

У четырех районов столица отмечена негативная динамика цен на квартиры с максимальными темпами снижения цен, равными -0,4% (Партизанский район). В Заводском, Октябрьском и Центральном районах средний уровень цен вырос на 0,2-0,5%. Для Первомайского и Фрунзенского районов неделя прошла без изменений.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 701 $/м2 (+0,4%), Витебск – 550 $/м2 (+0,3%), Гомель – 564 $/м2 (+0,8%), Гродно – 690 $/м2 (без изменений), Могилев – 583 $/м2 (-0,3%).