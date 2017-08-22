Государственная инспекция охраны животного и растительного мира опубликовала сроки заготовки дикорастущих ягод брусники и клюквы в 2017 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госинспекции, сбор ягод клюквы начнется с 1 сентября (Брестская область), 2 сентября – Гомельская область, 6 сентября – Гродненская, 8 сентября – Минская и Могилевская области, 9 сентября – Витебская.

Сбор ягод брусники начался 16 августа в Брестской и Гомельской областях, с 20 августа их собирают в Гродненской области, 22 августа сбор начнется в Могилевской области, 25 августа – в Минской, 26 августа – в Витебской.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Лесного кодекса Беларуси сбор дикорастущих ягод должен осуществляться не наносящими вред ягодникам и не приводящими к их уничтожению способами и приспособлениями, соответствующими обязательным для соблюдения требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации.

В соответствии со статьей 15.26 Кодекса Беларусьи об административных правонарушениях:

сбор или заготовка грибов, других дикорастущих растений или их частей (плодов, ягод, семян и др.), древесного сока на территории, где такие заготовки или сбор запрещены, либо их заготовка или сбор без разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин;

нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.