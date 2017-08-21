Крупнейшие предприятия системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики примут участие в III Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017», который пройдет 22-27 августа в Кубинке (Московская область, Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, белорусская делегация на форуме «АРМИЯ-2017» будет представлена руководством организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, и оборонного сектора экономики, участвующих в выполнении мероприятий гособоронзаказа России, а также взаимодействующих с российскими партнерами в вопросах научно-технической и производственной кооперации.

В общей сложности в форуме принимает участие более 20 белорусских организаций и компаний различной формы собственности и ведомственного подчинения.

Так, организации Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики привезут в подмосковную Кубинку около 150 образцов продукции военного назначения, причем многие из них будут демонстрироваться впервые.

На белорусском стенде гости выставки смогут ознакомиться с продукцией восьми компаний: ГВТУП «Белспецвнештехника», ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», ОАО «АГАТ-СИСТЕМ», ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», ООО «Аэросистема» и ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ».

Самостоятельными экспозициями выступят: ОАО «Пеленг», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей», УП «Минотор-Сервис», ООО «Мидивисана», ООО «ПОЛИМАСТЕР», ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит», холдинг «БелОМО» и другие.

Они представят достаточно широкий спектр перспективной продукции, созданной с применением современных инновационных технологий: масштабные и макетные образцы роботизированной наземной и воздушной техники, средства огневого поражения, мобильные и индивидуальные средства радиосвязи, радиолокационные станции различного диапазона волн, комплексы постановки помех навигационной аппаратуре и бортовой индивидуальной защиты, бронированная колесная техника, боевые модули с возможностью установки на них сразу двух средств огневого поражения, оптико-электронные изделия и оптические прицелы, а также СВЧ-элементная база и многое другое.

Среди новинок – боевые модули АДУНОК в новом исполнении (платформа легкая дистанционно-управляемая, предназначена для дистанционного управления легким оружием калибром 5,45 мм; АДУНОК–2Н с РПГ обладает увеличенными боевым могуществом за счет установки на поворотной платформе реактивных гранат: РПГ-26 /РПГ-32/РШГ-2); две модели легкобронированного автомобиля МЗКТ-490100 – базовая и ее модификация; многоцелевой плавающий бронированный автомобиль «Витим» и многоцелевой грузовой бронированный автомобиль «Витим 668240», а также макеты разведывательно-огневого модуля на базе легкобронированного автомобиля МЗКТ-490100 и комплекса машин управления огнем артиллерийского дивизиона «Легион» (в составе 1В15-1БМ, 1В16-1БМ) и другие.

Насыщенная деловая программа форума «АРМИЯ-2017», обмен мнениями, встречи и переговоры, показ новейших достижений в области технологий, применяемых в военной сфере, послужат укреплению международного военно-технического сотрудничества, станут стимулом к разработке новых решений, развитию военной мысли и созданию научно-технического задела в интересах укрепления безопасности и обороноспособности Беларуси и России.

На выставке развернут свои экспозиции предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Сербии и Тайваня, компании из Израиля, ЮАР и Чехии впервые примут участие в форуме «Армия-2017».

Ожидается, что в форуме примет участие более 1000 крупнейших российских концернов, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, в том числе более 75 иностранных компаний. Они представят около 11 тыс. современных и перспективных образцов продукции военного и двойного назначения. Особое внимание будет уделено инновационным разработкам и технологиям для их последующего использования в интересах Вооруженных сил России.

Свои делегации на форум направят свыше 100 государств.