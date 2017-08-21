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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГАСТЕЛЛОВСКОЕ» ВОШЛО В ЧИСЛО ХОЗЯЙСТВ-РЕКОРДСМЕНОВ БЕЛАРУСИ ПО УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА
11:59 22.08.2017
ОАО «Гастелловское» (Минский район) вошло в число хозяйств Беларуси, где в этом году получена рекордная урожайность, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил на пресс-конференции 21 августа заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун, более 100 ц/га зерна в стране намолотили 4 хозяйства: производственный кооператив имени В. И. Кремко (110,6 ц/га), сельскохозяйственные производственные кооперативы «Свислочь» (101,5 ц/га) и «Прогресс-Вертилишки» (104,2 ц/га), ОАО «Гастелловское» (102,9 ц/га).
«Это говорит о том, что сорта зерновых культур сегодня способны давать такой высокий результат. Чтобы его получить, нужна строгая диктатура технологии, своевременная уборка и сохранение урожая», - отметил замминистра.
Средняя урожайность по стране в нынешнем году составила 35,8 ц/га.
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