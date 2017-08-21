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ЭКОНОМИКА РБ


ПИНСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ПРЕДОТВРАТИЛИ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ ЧЕРНИКИ С ПРЕВЫШЕНИЕМ РАДИАЦИОННОГО ФОНА
11:57 22.08.2017

В пункте пропуска «Верхний Теребежов» предотвращен факт незаконного перемещения через границу черники с превышением радиационного фона 18 августа в пункт пропуска «Верхний Теребежов» на въезд Беларусь пинские пограничники задержали грузовой автомобиль Volvo под управлением гражданина Украины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, в ходе осмотра машины с применением оборудования радиационного контроля, поставленного в органы пограничной службы в рамках проекта международной технической помощи Департамента энергетики США, выявлено превышение допустимой нормы радиации.

По сопроводительным документам в полуприцепе перевозилась клюква. По данному факту специалистами мобильной группы радиационной и химической безопасности Пинского пограничного отряда совместно с сотрудниками таможни был проведен вторичный радиационный контроль и экспертная оценка радиоактивного груза. Оказалось, что кроме замороженной клюквы, в кузове прицепа было выявлено 3 тонны незадекларированной черники с повышенным содержанием промышленного радионуклида цезия-137. Уровень фона на поверхности груза был превышен в 2 раза, а удельная активность, т.е. содержание радионуклидов в ягоде – в 42 раза. К слову, ягоды планировали доставить в Калинковичский район Гомельской области.

По результатам разбирательства принято решение не пропускать груз через госграницу.

Пограничники постоянно сталкиваются с фактами превышения уровня радиации в перевозимых грузах, каждый из которых тщательно расследуется специалистами радиационной и химической безопасности. Эксперты оснащены современными мобильными лабораториями оперативного реагирования, которые круглосуточно и в кратчайшие сроки позволяют оценить степень опасности выявленного радиоактивного груза. К счастью, в основной массе данные грузы не представляют опасность.

Кроме того, в последнее время в пунктах пропуска участились случаи превышения уровня радиации от физических лиц, прошедших лучевую терапию.

Госпогранкомитет напоминает, что беспрепятственно пересечь границу в данном случае возможно только при наличии медицинской справки, подтверждающей факт лечения с применением медицинского радиоизотопа с указанием его наименования.
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